POL-EN: Gevelsberg- Einbrecher versuchen in Erdgeschosswohnung einzusteigen

Ennepetal (ots) - Am Montagabend, gegen 18:00 Uhr, stellte ein 36-jähriger Düsseldorfer seinen weißen Hyundai Tucson auf einem Parkplatz an der Kölner Straße ab. Der Pkw habe dabei mit der Fahrzeugfront in Richtung Straße gestanden. Am nächsten Tag stellte er gegen 10:00 Uhr, fest, dass der Pkw entwendet wurde. Bei dem Pkw handelt es sich um einen weißen Hyundai TUCSON ix35. Hinweise auf Täter gibt es bislang ...

