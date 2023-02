Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: Kripo ermittelt nach Straßenraub - Unbekannter raubte Armbanduhr

Bonn (ots)

Am späten Dienstagabend (21.02.2023), gegen 23:20 Uhr, kam es am Taxistand vor der Godesberger Stadthalle zu einem Straßenraub. Nach bisherigem Sachstand sprach ein bislang unbekannter Mann den 39-jährigen Geschädigten auf dem Gehweg an und fragte zunächst nach Feuer für eine Zigarette. Kurz darauf forderte er den englischsprachigen Geschädigten unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe seiner Armbanduhr auf. Im folgenden Gerangel gelang es dem Unbekannten, dem 39-Jährigen die Uhr zu entreißen. Dann flüchtete er rechtsseitig vom Haupteingang der Stadthalle in den Kurpark.

Zum Tatverdächtigen liegen bislang folgende Beschreibungsmerkmale vor:

Etwa 20-25 Jahre alt - ca. 1,80 m groß - schlank - dunkle, lockige Haare - dunklerer Hautteint - Kopf entweder mit Kapuze oder Basecap bedeckt - bekleidet mit schwarzem "Nike"-Mantel und dunkelblauem Jogginganzug - sprach neben Englisch auch Französisch.

Der 39-Jährige blieb bei dem Geschehen unverletzt. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte der unbekannte Mann, den mehrere Zeuginnen im Kurpark in Richtung Godesberger Innenstadt laufen sahen, nicht mehr angetroffen werden.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem die beschriebene Person in der Nacht zu Mittwoch in Tatortnähe aufgefallen ist oder wer Angaben zur Identität machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

