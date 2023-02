POL-BN: Swisttal-Heimerzheim, Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Bonn (ots) - Am Tag des Karnevalsumzuges in Bonn-Röttgen (19.02.2023) registrierte die Bonner Polizei für den Zeitraum zwischen 13:00 und 21:30 Uhr insgesamt drei Einbruchsdelikte. In der Zeit zwischen 14:30 und 21:00 Uhr betraten Unbekannte zunächst das Grundstück eines Mehrfamilienhauses auf der Straße "Im Jagdfeld". So gelangten sie an die Terrassentüre einer ...

mehr