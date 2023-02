Polizei Bonn

POL-BN: Mehrere Einbrüche am Karnevalssonntag in Bonn-Röttgen - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

Am Tag des Karnevalsumzuges in Bonn-Röttgen (19.02.2023) registrierte die Bonner Polizei für den Zeitraum zwischen 13:00 und 21:30 Uhr insgesamt drei Einbruchsdelikte.

In der Zeit zwischen 14:30 und 21:00 Uhr betraten Unbekannte zunächst das Grundstück eines Mehrfamilienhauses auf der Straße "Im Jagdfeld". So gelangten sie an die Terrassentüre einer Erdgeschosswohnung, die sie nach der Spurenlage gewaltsam aufhebelten und sich so Zugang in die Zimmer verschafften. Nach den bisherigen Feststellungen wurde in diesem Fall nichts entwendet.

In dem Zeitraum zwischen 13:00 und 21:30 Uhr machten sich Unbekannte an der Terrassentüre eines Einfamilienhauses in der Straße "Auf dem Rabenplatz" zu schaffen. Nach der Spurenlage hebelten sie die Türe auf und gelangten so in die Räume. Nach dem derzeitigen Informationsstand entwendeten die Einbrecher Schmuck in noch nicht abschließend festgestelltem Umfang.

Gegen 19:30 Uhr schlugen Unbekannte im Bereich eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Kottenforst" eine Fensterscheibe ein. Nach den bisherigen Feststellungen wurden sie durch eine ausgelöste Alarmanlage von ihrem Vorhaben abgehalten.

In allen Fällen entfernten sich die Täter unerkannt vom Ort des Geschehens. Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu den Fällen übernommen und bittet Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu den geschilderten Taten gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell