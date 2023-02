Polizei Bonn

POL-BN: Karneval 2023: Zwischenbilanz der Bonner Polizei

Bonn (ots)

Seit Weiberfastnacht bestimmt das karnevalistische Treiben in Bonn und der Region auch das Einsatzgeschehen der Bonner Polizei. Eine Vielzahl von Karnevalsumzügen und Freiluftveranstaltungen wurden von den Einsatzkräften bislang begleitet. Dabei setzte sich der erfreuliche Trend von Weiberfastnacht fort. Die Jecken feierten überwiegend friedlich.

Die vorläufige Einsatzbilanz weist für den Zeitraum vom 16.02.2023 bis zum 20.03.2023, 06:00 Uhr, 27 Körperverletzungsdelikte mit Karnevalsbezug auf. Im Jahr 2020 wurden im gleichen Zeitraum 48 Taten registriert. Diese positive Entwicklung zeigt sich auch bei den Platzverweisen: 41 Personen, die vor Ort für Unruhe und Ärger sorgten, erhielten Platzverweise (2020: 174). In 24 Fällen mussten Personen zur Verhinderung von Straftaten oder Durchsetzung von Platzverweisen in das Polizeigewahrsam gebracht werden (2020: 25). In Dransdorf wurde am Samstagabend ein Polizeibeamter bei einem Widerstand leicht verletzt. Der Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen.

In der Wachtberger Ortschaft Fritzdorf kam es am späten Samstagabend am Rande einer öffentlichen Karnevalsparty zu der vorläufigen Festnahme eines 21-Jährigen aus Bonn-Mehlem. Er soll einen 31-Jährigen aus Wachtberg mit einer abgebrochenen Bierflasche verletzt haben. Der Verletzte wurde mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus gefahren. Dies konnte er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Gegen den Tatverdächtigen, der erkennungsdienstlich behandelt wurde, wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler des Kriminalkommissariats 16 um Hinweise zu drei jungen Männern, die dem 21-jährigen Tatverdächtigen bei der Tatbegehung zur Seite gestanden haben sollen. Rufnummer 0228/150 oder E-Mail an: kk16.bonn@polizei.nrw.de

