Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht nach Parkrempler - Polizei bittet um Hinweise

Engen, Lkr. Konstanz (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken ist ein derzeit noch unbekannter Fahrer eines blauen Fahrzeugs auf dem Parkplatz eines Schnellimbiss-Restaurants in der Jahnstraße gegen einen dort abgestellten Mercedes der E-Klasse gefahren. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden an der Fahrerseite des Mercedes in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem Verursacher werden an den Polizeiposten Engen (07733 9409-0) oder an das Polizeirevier Singen (07731 888-0) erbeten.

