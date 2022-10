Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Autobahnanschlusstelle Hilzingen, B 314, Lkr. Konstanz) Mitfahrerin eines Autos bei Unfall leicht verletzt

Autobahnanschlusstelle Hilzingen, B 314, Lkr. Konstanz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 314 bei der Autobahnanschlussstelle Hilzingen passiert ist, hat sich eine 17-jährige Mitfahrerin in einem Audi A3 leichte Verletzungen zugezogen. Der 20-jährige Fahrer des Audis war kurz nach 14.30 Uhr auf der B 314 von Singen in Richtung Hilzingen unterwegs und wollte an der Autobahnanschlusstelle Hilzingen nach links auf die Autobahnauffahrt abbiegen. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Citroen eines 50-jährigen Autofahrers. Bei dem Unfall entstand an den beiden Autos erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro. Die beim Unfall leicht verletzte 17-Jährige lehnte vor Ort eine ärztliche Versorgung ab und begab sich selbst in Behandlung. Abschleppdienste kümmerten sich im Anschluss um den Abtransport der beiden nicht mehr fahrbereiten Autos.

