POL-KN: (Allensbach - Konstanz, B 33, Lkr. Konstanz) Auffahrunfall mit 8.000 Euro Schaden an der Abfahrt Allensbach West

Allensbach - Konstanz, B 33, Lkr. Konstanz (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit einem dabei entstandenen Sachschaden an zwei beteiligten Autos in Höhe von rund 8.000 Euro ist es am Sonntagvormittag an der Abfahrt Allensbach West der Bundesstraße 33 gekommen. Dort verließen kurz vor 10 Uhr zwei Autofahrer die Bundesstraße 33. Am Ende der Ausschleifung bremste der mit einem Toyota Yaris vorausfahrende 36-Jährige das Auto ab. Der mit einem Skoda Octavia nachfolgende 58-Jährige reagierte zu spät und prallte mit dem Skoda in das Heck des Toyotas. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

