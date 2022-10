POL-KN: (Dürbheim, Lkr. Tuttlingen) Straßenlaterne in der Kirchstraße beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Konstanz (ots) - Am Freitag gegen 11:35 Uhr kam es an der Kreuzung Böhringer Straße/Steißlinger Straße in Radolfzell zu einer Kollision zwischen einem Pkw Audi und einem Pkw Fiat Panda. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 22´000 Euro. Die Fahrer der beteiligten Fahrzeuge gaben an, dass zum ...

mehr