POL-KN: (Villingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfallflucht (29.10.2022)

Konstanz (ots)

Am Samstag gegen 05:25 Uhr wurde durch einen Verkehrsteilnehmer der Polizei eine Verkehrsunfallflucht gemeldet. Ein bisher unbekannter Pkw Lenker befuhr die Kirchdorfer Straße (L178) in Marbach in Fahrtrichtung Brigachtal. In der Ortsdurchfahrt Marbach überfuhr der Pkw eine Verkehrsinsel und beschädigte hierbei ein Verkehrszeichen erheblich. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. An der Unfallstelle blieben teile der Stoßstange zurück. Demnach könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen schwarzen VW Polo handeln. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche den Unfall beobachten haben bzw. sachdienliche Angaben zum Verursacher machen können. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Villingen unter Tel. 07721 601-0 erbeten.

