POL-KN: (Radolfzell/Landkreis Konstanz) Verkehrsunfall aufgrund angeblich defekter Ampel (28.10.2022)

Am Freitag gegen 11:35 Uhr kam es an der Kreuzung Böhringer Straße/Steißlinger Straße in Radolfzell zu einer Kollision zwischen einem Pkw Audi und einem Pkw Fiat Panda. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 22´000 Euro. Die Fahrer der beteiligten Fahrzeuge gaben an, dass zum Unfallzeitpunkt für beide Fahrzeuge die Ampel jeweils Grünlicht anzeigte. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben und insbesondere auch Angaben zur Ampelschaltung machen können. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Radolfzell unter Tel. 07732 95066-0 erbeten.

