Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Reifen von Getreideanhänger gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

Wie der Polizei am Donnerstag mitgeteilt wurde, suchten Diebe am Mittwoch eine Firma in Großrudestedt auf. Die Täter überwanden dazu einen Zaun und gelangten so auf das Gelände. Anschließend bockten sie einen über drei Tonnen schweren Getreideanhänger auf und entwendeten von diesem alle vier Räder. Der entstandene Schaden wurde auf 5.000 Euro beziffert. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Anzeige auf. (DS)

