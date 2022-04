POL-BO: Radarkontrollen für die 14. Kalenderwoche 2022

Witten (ots) - Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag, 31. März, einen 55-Jährigen festgenommen, der in Witten wahllos Passanten angepöbelt hatte. Es stellte sich heraus, dass gegen den Wittener ein offener Haftbefehl vorlag. Über den Polizeinotruf meldeten Zeugen gegen 16.50 Uhr, dass der 55-Jährige auf einem Parkplatz an der Rathenaustraße wahllos Menschen ...

