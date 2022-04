POL-BO: Polizei nimmt pöbelnden Wittener (55) fest - Betroffene soll sich melden

Meerbusch/Witten (ots) - Der Fernwirk- und Digitalisierungsspezialist DigiComm hat im Zuge einer strategischen Beteiligung Anteile an dem Softwareunternehmen Insert Information Technologies erworben. Damit erweitert DigiComm sein Portfolio an Lösungen für die Digitalisierung kommunaler Unternehmen in der Ver- und ...

mehr