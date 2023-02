POL-BN: Rosenmontag: Zwischenbilanz (18:00 Uhr)

Bonn (ots) - Am 16.02.2023, in dem Zeitraum zwischen 17:30 und 21:30 Uhr, registrierte die Bonner Polizei zwei Wohnungseinbrüche auf der Gotenstraße in Bonn-Plittersdorf. In der Zeit zwischen 13:30 und 20:40 Uhr kletterten Unbekannte auf den Balkon einer Hochparterrewohnung und verschafften sich nach der Spurenlage durch das gewaltsame Öffnen der Balkontüre Zugang ...

mehr