POL-WE: Altenstadt: Radfahrer stürzt - Polizei sucht Zeugen

Nachdem am Sonntagvormittag im Lindheimer Zindelweg ein 64-jähriger Rennradfahrer mit seinem Bike stürzte und dabei Verletzungen erlitt, ermittelt die Polizei gegen den 20 Jahre alten Fahrer eines roten Volkswagens, unter anderem wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung sowie des Gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr.

Was war passiert? Gegen 10.40 Uhr war der 64-Jährige den Angaben zufolge während des Abbiegens von der Straße "Im Schlag" in den Zindelweg vom VW-Fahrer in gefährlicher Art und Weise überholt worden. Nur durch ein "Notmanöver" sei eine Kollision ausgeblieben. Der PKW hätte daraufhin angehalten; der 20-jährige Fahrzeugführer sei dem Radfahrer nachgerannt und habe ihn schließlich mitsamt Rad umgestoßen.

Zuvor soll es bereits auf der Altenstädter Straße in Höhe der dortigen Einkaufsmärkte zu einer verbalen Auseinandersetzung der beiden Verkehrsteilnehmer gekommen sein.

Die Polizei in Büdingen bittet in diesem Zusammenhang mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06042/96480 zu melden.

