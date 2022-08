Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Bad Nauheim: Übergriff in der Kaiserstraße - Polizei bittet um Hinweise

Friedberg (ots)

In der Nacht zu Samstag ist in der Friedberger Kaiserstraße ein 59-Jähriger, scheinbar grundlos, von einem bislang Unbekannten angegriffen worden.

Gegen 4 Uhr befand sich der Geschädigte in Höhe der Hausnummer 105, als er eigenen Angaben nach einer streunenden Katze folgte. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite hatte währenddessen ein hochwertiger, silberfarbener BMW mit geöffnetem Kofferraum gestanden, an welchem sich zwei Männer aufhielten. Der kleinere der beiden, mutmaßlich der Beifahrer, soll daraufhin auf den Geschädigten zugekommen sein, ihn weggestoßen- und gegen den Hals geschlagen haben. Der mutmaßliche Fahrer des Autos hatte seinen Begleiter den Angaben zufolge daraufhin zurückgehalten, woraufhin der 59-Jährige zurück auf die andere Straßenseite wechselte und der BMW davonfuhr. Am nächsten Morgen suchte der Geschädigte ein Krankenhaus auf und erstattete im Anschluss Strafanzeige.

Offenbar hatte eine Person, deren Personalien der Polizei aktuell nicht bekannt sind, den Geschädigten nach der Tat angesprochen und geäußert, den Übergriff beobachtet zu haben. Darum bitten die Ermittler die Person sowie ggf. weitere Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.

