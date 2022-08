POL-PPRP: Einbrüche in Garagen

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte gelangten im Zeitraum 30.07.2022 bis 01.08.2022 in einen Neubau eines Bürogebäudes in der Ludwig-Reichling-Straße und entwendeten Werkzeug im Gesamtwert von 1000 Euro. Durch den Einbruch entstand zudem ein Gebäudeschaden in Höhe von 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de ...

