Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Vermisste 24-Jährige tot aufgefunden - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest (18.01.2023)

Stockach (ots)

Die seit Freitagabend aus Stockach vermisste 24-Jährige ist am Dienstagabend im Bereich Stockach tot aufgefunden worden. Nachdem die Ermittlungen der Kriminalpolizei im Umfeld der Vermissten den Verdacht erhärteten, dass die Vermisste Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein könnte, richtete die Kriminalpolizeidirektion Rottweil die Ermittlungsgruppe "Wall" ein. Im Rahmen weiterer Durchsuchungsmaßnahmen wurde die 24-Jährige am Dienstagabend im Bereich Stockach tot aufgefunden. Zudem nahmen die Beamten noch am selben Abend einen 22-Jährigen wegen des dringenden Verdachts eines begangenen Tötungsdeliktes vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz erfolgte am Mittwoch die Vorführung des Tatverdächtigen bei einem Haftrichter. Dieser ordnete anschließend die Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Anbei der Link zur Pressemitteilung von Montagabend:

http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5417900

Der Link zur Öffentlichkeitsfahndung wurde zwischenzeitlich gelöscht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell