POL-OE: Autofahrer nach Unfall verletzt

Attendorn (ots) - Am Donnerstag (09.02.2023) erstattete eine 73-jährige Attendornerin eine Anzeige, weil ihr Portemonnaie entwendet wurde. In der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 11.15 Uhr hielt sich die Frau in einem Discountmarkt in der Anselm-Dingerkus-Straße auf. Ihre Geldbörse befand sich währenddessen in einem Korb, den die Frau in ihren Einkaufswagen abgelegt hatte. Erst später bemerkte sie das Fehlen ihres ...

mehr