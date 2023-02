Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Polizei sucht Unfallbeteiligten oder Zeugen

Olpe (ots)

Am Samstag (11.02.2023) wurde in der Martinstraße ein PKW auf dem Parkdeck des Kaufland beschädigt. Der Fiat Panda war dort in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 20:45 Uhr abgestellt worden. Als der Fahrzeugführer zu seinem Auto zurückkehrte, konnte er nicht nur die Beschädigung, sondern auch einen Zettel an seiner Windschutzscheibe feststellen. Hierauf hatte der vermeintliche Unfallverursacher seine Telefonnummer notiert. Leider war der Zettel durch die nasse Witterung in Mitleidenschaft gezogen worden und die Nummer konnte nicht mehr entziffert werden. Das Verkehrskommissariat in Olpe bittet den Unfallverursacher oder weitere Zeugen um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 02761 9269-4110.

