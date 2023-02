Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Nachtrag zum Pressebericht vom 08.02.2023 Hier: Verkehrsunfallflucht mit schwerverletztem Radfahrer

Finnentrop (ots)

Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65852/5436733

Nachtrag:

Im Laufe des Abends (08.02.2023) meldete sich ein 64-jähriger Finnentroper bei der Polizei und gab seine Beteiligung an dem Unfall an. Sein Führerschein und das Fahrzeug wurden sichergestellt. Der 73-jährige Radfahrer wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Es besteht keine Lebensgefahr. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell