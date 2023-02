Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise nach Verkehrsunfallflucht mit schwerverletztem Radfahrer gesucht

Finnentrop (ots)

Am 08.02.2023, gegen 15:35 Uhr, befuhr ein bisher unbekannter PKW die K29 aus Richtung Faulebutter kommend in Fahrtrichtung Schönholthausen. Ein 73-Jähriger E-Bike-Fahrer befuhr zeitgleich die K29 in dieselbe Richtung. Es kam zur Kollision der beiden Unfallbeteiligten, wodurch der 73-Jährige Radfahrer zu Fall kam und sich schwerverletzte. Im Anschluss flüchtete der PKW in Richtung Schönholthausen von der Unfallstelle. Der E-Bike-Fahrer wurde mittels eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrbahn wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweisgeber, die sich bitte unter der Telefonnummer 02761-9269-0 melden.

