Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Geld aus Kassenbereich gestohlen

Wenden (ots)

Am Mittwoch (08.02.2023) kam es zwischen 20.50 Uhr und 20.55 Uhr in der Hauptstraße zu einem Diebstahl in der LIDL-Filiale. Zwei bislang unbekannte männliche Täter hielten sich kurz vor Ladenschluss noch im Geschäft auf. Einer der Täter lockte die Angestellten unter einem Vorwand in den hinteren Bereich des Marktes. Diesen kurzen Moment nutzte der zweite Täter, um im unbeaufsichtigten Kassenbereich gewaltsam eine Kasse zu öffnen und Bargeld in bislang unbekannter Höhe zu entwenden. Beide Täter ergriffen sofort nach der Tat die Flucht in unbekannte Richtung. Einer der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: - männlich - ca. 170 cm groß - südländisches Erscheinungsbild - undeutliche englische Aussprache - rundes Gesicht - 3-Tage Bart - Dunkle Augen - ungepflegtes Erscheinungsbild - dunkle Jacke - dunkle Jogginghose - rote Strickmütze Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761/9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell