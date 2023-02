POL-MK: Mindestens sechs Fahrzeuge zerkratzt

Halver (ots) - Eine 73-jährige Halveranerin wurde am Montag gegen 13 Uhr beim Einkaufen in einem Discounter an der Bahnhofstraße bestohlen. Sie hatte ihre Stofftasche mitsamt Geldbeutel über den Griff den Einkaufswagens gehängt. An der Kasse griff sie jedoch ins Leere: Ohne dass die Seniorin irgendetwas Verdächtiges bemerkt hatte, muss ihr jemand das Portemonnaie aus der Tasche gezogen haben. Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben, die meist in den ...

