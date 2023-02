Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldbörse aus Reiterhof-Schuppen gestohlen

Iserlohn (ots)

Aus einem Schuppen eines Reiterhofes an der Rheinener Straße wurde eine Geldbörse gestohlen. Gegen 17.30 Uhr bemerkte ein Geschädigter, dass seine Lederbörse samt Pässen, Bankkarten, Geld und anderen Papieren gestohlen wurde. Einem Zeugen war zwischen 16.30 und 17 Uhr ein Unbekannter aufgefallen, der sich auf dem Gelände umschaute. Als dieser den Platz verließ, fuhr er ihm nach und fragte ihn, was er auf dem Reiterhof gemacht habe. Der Zeuge gab sich mit der Erklärung des Fremden, dass er auf Jobsuche sei, zufrieden. Möglicherweise könnte der Fremde den Diebstahl begangen haben. Er trug eine schwarze Winterjacke mit Fellkragen an der Kapuze, 3-Tage-Bart, Jogginghose und Turnschuhe. Unbekannte haben zwischen Sonntag, 1 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, die Heckscheibe eines am Pillingser Weg geparkten grauen VW Golf eingeschlagen. Es wurde nichts gestohlen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell