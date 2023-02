Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Beim Einkaufen bestohlen

Halver (ots)

Eine 73-jährige Halveranerin wurde am Montag gegen 13 Uhr beim Einkaufen in einem Discounter an der Bahnhofstraße bestohlen. Sie hatte ihre Stofftasche mitsamt Geldbeutel über den Griff den Einkaufswagens gehängt. An der Kasse griff sie jedoch ins Leere: Ohne dass die Seniorin irgendetwas Verdächtiges bemerkt hatte, muss ihr jemand das Portemonnaie aus der Tasche gezogen haben. Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben, die meist in den heimischen Discountern "um die Ecke" nach ihren in der Regel älteren Opfern suchen. Deshalb sollten Kunden unbedingt ihre Wertsachen dicht am Körper tragen - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Keinesfalls darf die PIN mit in die Geldbörse gesteckt werden. Denn oft heben die Täter umgehend am nächsten Geldautomaten hohe Beträge ab, bevor die Bestohlenen den Diebstahl überhaupt bemerkt haben. (cris)

