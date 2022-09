Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs. KN) "Nelly" frisst Giftköder und stirbt (17.09.2022)

Singen (ots)

Die Polizei in Singen ermittelt derzeit Formell in einer Sachbeschädigung an einem West Highland White Terrier. In der vergangenen Woche war die Hundehalterin am Montagnachmittag (12.09.2022) mit der 10-jährigen Hündin "Nelly" im Bereich der Römerzielpromenade parallel der Schauinslandstraße in Singen spazieren. Während des Spaziergangs frisst Nelly beim Stöbern in einem unbeaufsichtigten Moment einen ausgelegten Giftköder. Schon einige Stunden später erbricht sich die Hündin. Im weiteren Verlauf spuckt sie sogar Blut. Tags darauf, also am Dienstag (13.09.2022), sucht die Hundehalterin mit ihrer Hündin ihren Tierarzt auf. Auf Grund des schlechten Gesundheitszustandes muss Nelly in eine Tierklinik nach Ravensburg verbracht werden. Dort konnte bereits eine Schädigung der Organe festgestellt werden. Da sich der Zustand von Nelly im Laufe der Nacht drastisch verschlechterte blieb den Tierärzten nur noch die Möglichkeit, Nelly von den Schmerzen zu erlösen. Die West Higland White Terrier Hündin musste eingeschläfert werden. Die Tierklinik stellte fest, dass die Hündin vergiftet wurde. Die Tierarztkosten belaufen sich insgesamt auf ca. 1.500 Euro. Die Neuanschaffung eines West Highland White Terrier würde sich ebenfalls auf ca. 1.500 Euro belaufen. Zeugen welche hier Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Auslegen von Giftködern machten, mögen sich bei der Polizei in Singen, unter der Telefonnummer 07731 888-0, melden.

