Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach im Schwarzwald, Lkrs. SBK) Verkehrsunfall fordert vier Verletzte (18.09.2022)

Schonach i. Schwarzwald (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit vier Verletzten kam es heute (18.09.2022) in den frühen Morgenstunden, gegen 01:30 Uhr, in der Triberger Straße in Schonach im Schwarzwald. Aus bislang unbekannter Ursache kam der 18-jährige Pkw-Lenker mit seinem Pkw VW Golf, bei der Talfahrt in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte im weiteren Verlauf gegen eine Mauer. Von der Mauer abgewiesen kam der Golf schlussendlich in Mitten der Fahrbahn zum Stillstand. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass die Alkoholisierung des Fahrers und die nicht angepasste Geschwindigkeit unfallursächlich sein dürften. Der junge Fahrer, als auch sein 18-jähriger Mitfahrer wurden schwer verletzt. Die beiden weiteren Mitfahrer (w/19 und m/18) wurden dagegen nur leicht verletzt. Alle Pkw-Insassen mussten zur weiteren Behandlung durch das DRK in Krankenhäuser verbracht werden. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

