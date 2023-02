Polizei Bonn

POL-BN: Schaufensterscheibe einer Apotheke in Bonn-Beuel eingeschlagen - Zeuge beobachtet mögliche Tatverdächtige

Bonn (ots)

In den Nachtstunden zum 22.02.2023 waren Unbekannte die Schaufensterscheibe einer Apotheke auf der Friedrich-Breuer-Straße in Bonn-Beuel ein. Gegen 02:50 Uhr war ein Anwohner durch einen lauten Knall aufmerksam geworden. Als er nachschaute, erkannte er die beschädigte Scheibe und drei mögliche Tatverdächtige, die vom Ort des Geschehens in unterschiedliche Richtungen (Friedrich-Breuer-Straße, Professor-Neu-Allee, Von Sandt-Straße) davonliefen. Der Zeuge alarmierte sofort die Polizei. Die daraufhin eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung der beobachteten Tatverdächtigen, zu denen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

drei männliche Personen alle dunkel gekleidet ca. 20-30 Jahre alt normale Statur"

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte die Beschädigung der Scheibe fest - augenscheinlich war keine Person in das Ladenlokal gelangt. Es ergaben sich auch zunächst keine Hinweise auf mögliches Diebesgut.

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Geschehen gemacht haben oder Hinweise auf Identität/Aufenthaltsort der beobachteten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

