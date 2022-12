Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Ausgelöster Heimrauchmelder und ein Verkehrsunfall mit 6 verletzten Personen

Ratingen (ots)

Am frühen Nachmittag gegen 14:24 Uhr wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem ausgelösten Heimrauchmelder auf die Otto-Hahn Straße alarmiert. Nachdem die Feuerwehr Ratingen an der Einsatzstelle eingetroffen war, traf zeitgleich die Mieterin der betroffenen Wohnung ein. Die Ursache für den ausgelösten Heimrauchmelder war eine Pfanne auf einer eingeschalteten Herdplatte. Die Feuerwehr entfernte die Pfanne und schaltete die Herdplatte aus. Die Wohnung wurde quergelüftet. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, der Löschzug Tiefenbroich sowie die Polizei. Gegen 17:00 Uhr ist die Feuerwehr Ratingen zu einem Verkehrsunfall nach Homberg alarmiert worden. Nachdem das erste Fahrzeug der Feuerwehr Ratingen an der Einsatzstelle "Am Rosenbaum" eingetroffen war, wurde das Stichwort von Verkehrsunfall auf NA 3 geändert. Im Kreuzungsbereich "Am Rosenbaum" sind zwei Fahrzeuge ineinander gefahren. Aufgrund der Wucht des Zusammenpralls hat sich ein Fahrzeug überschlagen. Zum Glück konnten alle Beteiligten die Fahrzeuge selbständig verlassen. Insgesamt sind 6 Personen bei dem Unfall verletzt worden. Alle 6 Personen sind in nahegelegene Krankenhäuser transportiert worden. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus, der Rettungsdienst Mettmann, der Notarzt des Kreises Mettmann sowie die Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell