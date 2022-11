Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Eine Person aus brennender Wohnung gerettet

Ratingen (ots)

Ratingen-Lintorf, Rehhecke, 26.11.2022, 03:15 Uhr In einem Mehrfamilienhaus kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Wohnungsbrand in Ratingen Lintorf. Kurz nachdem die Feuerwehr am Schadensort eintraf konnte ein Löschtrupp schnell in die Wohnung im Erdgeschoss eindringen. Im Schlafzimmer fanden die Einsatzkräfte eine Person im Bett liegend. Die Person konnte gerettet werden und dem Rettungsdienst der Stadt Ratingen übergeben werden. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Während die Einsatzmaßnahmen liefen wurden Bewohner des Mehrfamilienhauses durch die Feuerwehr betreut. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte bis ca. 05:00 Uhr.

