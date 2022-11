Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Heimrauchmelder verhinderte schlimmeres

Ratingen (ots)

Am frühen Abend gegen 18:11 Uhr wurde die Feuerwehr Ratingen über den Notruf 112 durch Anwohner zu einem ausgelösten Heimrauchmelder zum Kapellenweg nach Ratingen Ost alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte teilte uns ein Anwohner mit, dass im Dachgeschoss ein Heimrauchmelder ausgelöst hat. Die Wohnungstür der besagten Wohnung war bereits geöffnet und im Treppenhaus konnte man ein Geruch von angebrannten Essen wahrnehmen. Der Mieter der Wohnung befand sich noch in der Wohnung. Die Person wurde durch die Feuerwehr aus der Wohnung geführt und dem Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus übergeben. Im eingeschalteten Backofen befand sich das angebrannte Essen. Der Herd in der Küche wurde ausgeschaltet und das angebrannte aus dem Backofen entfernt. Die Wohnung ist mittels einem Überdruckbelüfter belüftet worden. Nach der Sichtung des Rettungsdienstes verblieb der Mieter an der Einsatzstelle. Im Einsatz war neben der Berufsfeuerwehr, der Löschzug Ratingen Mitte, die Drehleiter aus Lintorf, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus sowie die Polizei

