FW Ratingen: 13.11.2022 gegen 21.30 Uhr Verkehrsunfall mit 3 beteiligten PKW 1 Person im PKW eingeklemmt.

Ratingen BAB A3 (ots)

Am späten Abend des 13.11.2022 ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der BAB A3 Fahrtrichtung Oberhausen kurz vor der Raststätte Hösel. 3 PKW waren aus ungeklärter Ursache an dem Verkehrsunfall beteiligt.1 PKW mit fünf Insassen überschlug sich dabei und blieb auf dem Dach liegen. 4 Personen konnten das Fahrzeug verlassen. 1 Person musste durch die Feuerwehr aus dem PKW befreit werden. In den anderen beiden PKW befand sich jeweils 1 Person. Insgesamt 7 verletzte Personen eine davon schwer, wurden durch den Rettungsdienst in unterschiedliche Kliniken verbracht. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab und verblieb solange an der Einsatzstelle bis der Unfall durch die Polizei aufgenommen war. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr,der Rüstwagen,der Löschzug Homberg Schwarzbach, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus, ein RTW aus Mettmann und Erkrath, der Mettmanner Notarzt sowie der leitende Notarzt.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell