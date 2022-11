Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Wohnungsbrand in Ratingen Hösel

Ratingen (ots)

Ratingen-Hösel, Forsthaus, Samstag 05.11.2022, 14:05 Uhr Glimpflich verlief ein Wohnungsbrand in Ratingen Hösel. Alarmiert durch die im Haus installierten Rauchwarnmelder wurden Anwohner auf einem Brand in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses aufmerksam. Durch die kurze Anfahrt zur Einsatzstelle konnten die alarmierten Einsatzkräfte des Löschzuges Hösel der Feuerwehr Ratingen schnell eingreifen. Nachdem eine Wohnungstür aufgebrochen wurde stellte sich heraus, das es sich um einen Entstehungsbrand, verursacht durch angebranntes Essen, handelte. Der Herd in der Küche wurde ausgeschaltet und die Wohnung durch die Feuerwehr mit einem Lüfter belüftet. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte bis ca. 15:00 Uhr.

