Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Täter nach Diebstahl vorläufig festgenommen

Neuss (ots)

Im Rahmen einer Fahndung konnten Polizeibeamte der Wache Neuss am Sonntag (22.01.) gegen 21:30 Uhr zwei Personen nach einem Diebstahl antreffen und festnehmen.

Ein 60-jähriger Neusser hatte zuvor beobachtet, wie zwei Personen sich unbefugt in ein Einfamilienhaus an der Geulenstraße begaben und anschließend dieses mit einer offensichtlich geklauten Handtasche verließen. Nachdem er die Polizei informierte, konnte diese die Personen, einen 23-Jährigen und einen 18-jährigen Neusser antreffen und überprüfen. Bei der polizeilichen Kontrolle konnte die entwendete Handtasche samt Inhalt bei einem der vermutlichen Täter aufgefunden werden. Außerdem hatte der 23-Jährige ein Reizstoffsprühgerät dabei, welches in solch einem Fall als Waffe definiert wird. Dieses wurde sichergestellt.

Beide Personen wurden festgenommen und zu einer Polizeiwache gebracht. Hier übernahm das Kriminalkommissariat 21 die weiteren Ermittlungen. Die Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Prüfung von Haftgründen wieder entlassen. Sie müssen sich jetzt wegen des Diebstahls mit Waffen verantworten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell