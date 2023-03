Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Büroräume

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Münsterstraße;

Tatzeit: zwischen 16.03.23, 18.00 Uhr, und 17.03.23, 07.00 Uhr;

Büroräume eines Autohauses an der Münsterstraße waren in der Nacht zum Freitag das Ziel von Einbrechern. Diese hatten ein Fenster, erreichbar vom frei zugänglichen Parkplatz einer benachbarten Firma, aufgebrochen und sich so Zugang zu dem Gebäude verschafft. Im Gebäude brachen die Täter mehrere Türen auf und durchsuchten die Büros. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell