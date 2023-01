Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Rauch aus Briefkasten

Glimpflich endete am Mittwoch ein Schwelbrand in Riedlingen.

Eine Zeugin bemerkte kurz vor 14 Uhr Rauch aus einem Briefkasten der Deutschen Post. Der steht in der Zwiefalter Straße neben einer Bushaltestelle. Die Jugendliche wählte den Notruf und die Feuerwehr rückte an. Die Einsatzkräfte öffneten den Briefkasten und stellten mehrere Briefe fest, welche leicht angekokelt waren. Nach ersten Erkenntnissen ist es wahrscheinlich, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Deshalb ermittelt nun die Polizei aus Riedlingen (Tel. 07371/9380) und sucht Zeugen. Weder an den Briefen noch an dem Briefkasten ist Sachschaden entstanden. Die Briefe wurden anschließend an einen Postboten übergeben, der nun für die Zustellung sorgt.

Hinweis der Polizei:

"Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

