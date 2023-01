Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ulm und des Polizeipräsidiums Ulm: Rauschgift und Waffen aufgefunden.

Ulm (ots)

Über 50 Cannabispflanzen beschlagnahmte die Polizei am Dienstag bei einem 42-Jährigen aus dem Raum Blaubeuren.

Die Kriminalpolizei Ulm ermittelt schon seit Längerem gegen den Mann, der im Verdacht steht, mit Marihuana gehandelt zu haben. Am Dienstagvormittag standen die Beamten mit einem Durchsuchungsbeschluss vor der Wohnung des Mannes. Bei der Durchsuchung, bei der auch ein Rauschgiftspürhund zum Einsatz kam, fanden die Ermittler über 50 Cannabispflanzen. Die befanden sich in einer Aufzuchtanlage, in den sogenannten "Growboxen", und waren im Anfangsstadium und zum Teil in der Blütephase. Außerdem beschlagnahmten die Beamten eine Schreckschusswaffe, einen Schlagring und ein Samuraischwert. Der Mann befindet sich nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ulm auf freiem Fuß. Er zeigte sich geständig. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ulm sowie der Kriminalpolizei Ulm dauern an. Auf den 42-Jährigen kommen nun mehrere Anzeigen zu.

