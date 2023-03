Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Autofahrer fährt trotz Verkehr in Kreisverkehr

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Franz-Kerkhoff-Straße;

Unfallzeit: 17.03.2023, 08.40 Uhr;

Leichte Verletzungen erlitten hat eine 67 Jahre alte Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Gronau. Die Gronauerin war im Kreisverkehr Franz-Kerkhoff-Straße/Konrad-Adenauer-Straße unterwegs, als ein blauer Kleinwagen ihren Weg kreuzte. Der Fahrer war gegen 08.40 Uhr von der Konrad-Adenauer-Straße aus Richtung Alter Markt kommend in das Rondell eingefahren. Die 67-Jährige wich aus, um eine Kollision zu verhindern. In dessen Folge stürzte sie. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der circa 40 bis 45 Jahre alte Fahrer mit dunklen Haaren. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

