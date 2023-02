LPI-J: Vorfahrt nicht gewährt

Weimar (ots) - Trotz des Konsums berauschender Mittel war ein 33-Jähriger in seinem Auto unterwegs. Der Mann wurde in seinem Skoda am Mittwochmittag in Weimar Nord einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei reagierte ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest positiv. Die Höhe der Konzentration der Drogen im Blut soll nun die Auswertung seiner Blutprobe geben. Weiterfahren durfte er vorerst nicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

