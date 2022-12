Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 361, vom 31.12.2022

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Wegberg-Harbeck, Tageswohnungseinbruch

Am Freitag, 30.12.2022, gegen 17:30 Uhr, hebelten zwei bislang Unbekannte das Fenster im Erdgeschoss einer Wohnung im Netteweg auf. Durch das geöffnete Fenster stiegen sie in einen Büroraum ein. Als ein Zeuge auf die Personen aufmerksam wurde, flüchteten sie über den Garten in unbekannte Richtung. Die Personen konnten wie folgt beschrieben werden: 1. männlich, ca. 170 - 175 cm groß, dunkle Daunenjacke, dunkler Kapuzenpullover, Jeans 2. männlich, ebenfalls ca. 170 - 175 cm groß, dunkler Kapuzenpullover, Jeans Offenbar hatten die Täter keine Gelegenheit, Gegenstände zu entwenden.

Geilenkirchen-Hünshoven, Einbruch in Gartenhaus

In der Zeit von Donnerstag, 29.12.2022, 17:00 Uhr bis Freitag, 30.12.2022, 13:50 Uhr, brachen Unbekannte die Tür eines Gartenhauses in der Rheinstraße heraus. Anschließend entwendeten sie Elektrogeräte.

Sonstiges

Geilenkirchen-Leiffarth, Garagenbrand

Am Freitag, 30.12.2022, wurde gegen 12:50 Uhr ein Feuer in einer Garage in der Randerather Straße entdeckt. Der Brand konnte schnell durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt. Es entstand Gebäudeschaden an der Garage, Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell