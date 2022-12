POL-HS: Geschwindigkeitskontrollen in der 1. Kalenderwoche

Hückelhoven-Doveren (ots) - In der Nacht von Mittwoch (28. Dezember), 19 Uhr, auf Donnerstag (29. Dezember), 11 Uhr, drangen unbekannte Personen in der Straße Am Kaiserstein in ein Firmenfahrzeug ein. Hieraus entwendeten sie unter anderem eine Reitjacke sowie den Funkschlüssel für ein Garagentor. Aus der Garage nahmen sie zwei Werkzeugkoffer mit. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle ...

