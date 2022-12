POL-HS: Wohnungseinbruch

Hückelhoven (ots) - Unbekannte drangen gewaltsam in eine an der Jülicher Straße ansässige Praxis ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach erstem Kenntnisstand stahlen sie unter anderem Bargeld, einen Kaffeevollautomat sowie einen Druckluftkompressor. Der Tatzeitraum lag zwischen dem 28. Dezember (Mittwoch), 21.15 Uhr, und dem 29. Dezember (Donnerstag), 07.30 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 ...

