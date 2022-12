POL-HS: Praxiseinbruch

Hückelhoven (ots) - Donnerstagnachmittag (29. Dezember) gerieten gegen 15.10 Uhr auf der Straße In der Schlee vier Mülltonnen in Brand. Kurz vor der Entdeckung des Feuers entfernten sich drei männliche Jugendliche von der Örtlichkeit. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

