POL-HS: Brand von Mülltonnen

Übach-Palenberg-Übach (ots) - Zwischen Mittwochnachmittag (28. Dezember), 16.15 Uhr, und Donnerstagmorgen (29. Dezember), 06.50 Uhr, öffneten unbekannte Täter den Auflieger eines Sattelzuges, der an der Laderampe eines Discountmarkts in der Straße Am Wasserturm abgestellt war. Von der Ladefläche stahlen sie mehrere Pakete mit Feuerwerkskörpern.

