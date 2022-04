Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Schiffsunfall in Mainz Mombach

Mainz (ots)

Ein mit ca. 1500t Methanol beladenes Tankmotorschiff verursachte heute, gegen 15:00 Uhr, während der Einfahrt rückwärts in den Mainzer Industriehafen erhebliche Schäden durch Sog und Wellenschlag an den unterhalb der Hafeneinfahrt befindlichen Steganlagen zweier Sportvereine, sowie an zwei dort liegenden Fahrzeugen. Die Höhe der Schadenssumme ist bislang nicht bekannt. Weiterhin wurde die grüne Fahrwassertonne unterhalb der Hafeneinfahrt überfahren, die jedoch augenscheinlich unbeschädigt blieb. Zu Tal treibende Stegteile konnten durch die Boote der Wasserschutzpolizei Mainz gesichert werden. Das Schiff befand sich auf der Reise von Antwerpen nach Mainz Mombach. Die Ursache ist vermutlich ein Fahrfehler/Fehleinschätzung. Das Tankmotorschiff blieb unbeschädigt. Eingesetzte Kräfte:

- WSPSt Mainz (1 schweres / 1 leichtes Streifenboot)

