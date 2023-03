POL-BOR: Vreden - Radfahrer fährt auf geparkten Wagen auf

Borken (ots) - Tatort: Borken, Nina-Winkel-Straße; Tatzeit: 18.03.2023, 09.45 Uhr; Als eine Kundin am Samstagmorgen ihre Waren in einem Discounter bezahlen wollte, stellte sie den Diebstahl ihrer Geldbörse fest. Diese hatte in einem geschlossenen Einkaufskorb gelegen, der wiederum in einem Einkaufswagen stand. Zu dem Geschehen an der Nina-Winkel-Straße kam es am Samstag gegen 09.45 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. ...

