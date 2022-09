POL-MFR: (1122) Rettungssanitäterin von Patient sexuell belästigt

Ansbach (ots) - Am Samstagabend (10.09.2022) ereignete sich aus noch nicht geklärter Ursache ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Ansbach. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Gegen 19:45 Uhr teilten Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Nürnberger Straße der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken mit, dass starker Rauch aus dem Kellergeschoss dringen soll. Bereits vor dem raschen ...

