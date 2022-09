POL-MFR: (1120) Die Falschen bestohlen - Haftantrag

Bad Windsheim (ots) - Am frühen Samstagmorgen (10.09.2022) versuchte ein zunächst Unbekannter eine Spielothek in Bad Windsheim (Lkrs. Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim) zu überfallen. Im Rahmen der Fahndung konnten zwei Tatverdächtige festgenommen werden. Gegen 02:30 Uhr betrat ein schwarz gekleideter Mann eine Spielothek in der Johanniterstraße und forderte ...

mehr